Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Dénis Kadima Kazadi, a échangé jeudi, dans son cabinet, avec une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) conduite par son représentant pays, Mountaga Sylla, sur la possibilité de renforcement de la collaboration existante depuis son implantation en RDC.

Dans le cadre d’un projet financé par l’Agence des États Unis d’Amérique pour le développement international (USAID) et pour veiller sur l’intégrité des activités électorales, M. Mountaga a souligné la nécessité d’échanger avec le président de la CENI et d’évaluer les possibilités de collaboration au profit de la participation au processus électoral et par l’implication de tous les acteurs électoraux, afin d’aller vers des élections avec une inclusion de toutes les parties prenantes.

« En tant que connaisseur des opérations électorales et des activités de notre instance, le président de l’organe technique des élections en RDC s’est montré réceptif à cette collaboration déjà installée dans le pays et c’est en somme, une continuité d’accompagnement dont nous avons évalué l’ensemble des besoins qui vont dans le sens des objectifs du projet », a renchéri le représentant pays de l’IFES.

Créée en 1987, l’IFES est une fondation internationale qui offre une expertise d’assistance technique aux organes de gestion électorale et intervient également dans la prévention et la gestion des conflits post électoraux. En plus de ces attributions, elle accompagne les nouvelles démocraties et celles en transition en s’employant à la redynamisation de la société civile à travers une participation plus accrue et complète dans le processus électoral, dans le but de favoriser la transparence et la confiance entre dirigeants et administrés.