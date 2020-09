La présidente du Regroupement pour l’émergence de Congo (REC), Martine Bukasa , a indiqué mardi au cours d’un point de presse, que son parti politique a quitté officiellement la plate-forme le Républicain indépendant et Alliés (RIA) de Léon Kengo Wa dondo et le Front commun pour le Congo(FCC) de Joseph Kabila Kabange.

Selon Martine Bukasa, le REC, veut en quittant ces deux plates-formes politiques, voler de ses propres ailes pour agir librement devant ses électeurs.

» Cette décision a été longuement réfléchi car le RIA a adhéré au FCC sans au préalable informer et recueillir les avis et considérations des partis membres du regroupement. Ainsi nous ne voulons plus soutenir la plate forme aveuglément, car le regroupement est devenu une caisse de résonnance sachant qu’elle regorge de grande personnalité du pays et un grand effectif de la population qui fait confiance aux dirigeants des partis politiques membres, pendant que ces derniers ne sont pas associés à la prise de grandes décisions engageant l’avenir de leurs partisans en particulier et de la population en général », a souligné la présidente du REC.

Martine Bukasa, son parti s’est senti lésé lors des élections législatives de 2018 par manque de transparence et du suivi des contentieux électoraux auprès de la Cour constitutionnelle malgré ses efforts et l’incapacité des républicains indépendant et alliés de peser au sein du FCC pour faire respecter le choix de la population. Etant en désaccord avec la ligne politique de la RIA, le REC a décidé de prendre son indépendance pour voler de ses propres ailes.