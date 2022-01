Olivier Kamitatu, directeur de cabinet du président Moïse Katumbi, considère le prélèvement du Registre des appareils mobiles (RAM) comme du vol de la part du gouvernement de l’Union-Sacrée.

Aucun soubassement légal et l’argent non retracé par la Commission économico-financière de l’Assemblée nationale, Olivier Kamitatu considère ce dossier comme une « bêtise ». Par conséquent, intolérable. L’ancien ministre du Plan rappelle que le président de son parti Moise Katumbi l’avait déjà dénoncé.

« Nous ne sommes pas là pour cautionner des bêtises. Le RAM, c’est du vol. On vole les Congolais, on les dépouille de leur épargne. L’Assemblée nationale et le Sénat l’ont indiqué, ce n’est pas une loi, une taxe ou un impôt. Qu’est-ce que c’est ? Puisque la Commission ECOFIN (économico-financière) n’a pas retracé cet argent, où est-il ? Qui en est responsable ? Qui gère le RAM ? c’est une bêtise, Moïse Katumbi l’a dénoncé. Nous ne sommes pas là pour avaliser des bêtises », a-t-il tonné .

Pour Kamitatu, « ces creuseurs font leurs choux gras de l’indigence de ceux dont l’épargne n’est pas constituée d’argent mais du minimum de survie ». Le président honoraire de la Chambre basse du Parlement fait remarquer que « ce qu’on met dans son téléphone, c’est de la nourriture ou des médicaments en moins à la maison ».

Reprochée par l’opposition et la société civile d’être la grande muette dans cette affaire, l’Inspection générale des Finances ( IGF ) a précisé qu’elle ne peut pas s’y impliquer d’autant plus que le Parlement s’en était déjà saisie.

Pour rappel, « en octobre 2021, nous avons annoncé le contrôle de RAM. Mais, nous avons constaté que le Parlement a récupéré l’affaire. Quand le Parlement, organe suprême, se saisit de cette affaire, nous ne pouvons plus nous en saisir », avait expliqué Jules Alingete, chef de service de l’IGF.

Les réseaux de communication (Airtel, Vodacom, Orange et Africell) ont été sommés par une décision judiciaire, de mettre fin immédiatement à tous les prélèvements des sommes au titre de Registre des appareils mobiles (RAM), mais jusqu’à présence rien ne visible ces derniers continuent a prélevé la taxe RAM dans les téléphones des congolais.