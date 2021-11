L’ancien ministre de l’EPST, Willy Bakonga , a retrouvé sa liberté de la plus belle manière, en figurant en bonne place sur une longue liste des bénéficiaires de la grâce présidentielle, après seulement 7 mois d’incarcération.

Condamné à trois ans de réclusion criminelle pour blanchiment d’argent, et accusé par ailleurs pour faits de détournements présumés des fonds publics affectés à la gratuité de l’enseignement, mais jamais convoqué devant un procureur, Willy Bakonga est sorti de la prison cette semaine à la surprise générale.

Seulement deux jours après sa libération, l’ancien ministre Willy Bakonga, est aujourd’hui au centre d’une vaste polémique, certaines institutions se rejetant les unes après les autres la responsabilité de cette relaxation pour le moins bizarre.

Les instances judiciaires, suivies en cela par certains activistes des Droits humains, ont vite annoncé une libération par grâce présidentielle. D’autres sources, ont même fait état d’une libération conditionnelle pour bonne conduite du concerné.

Mais la surprise est venue de la Ministre de la Justice Rose Mbombo, qui a fait part de son étonnement et qui a vite dénoncé une erreur sur la personne, allant jusqu’à demander par écrit, le retour à la case prison du détenu Bakonga pourtant libéré sur base d’une ordonnance présidentielle.

Le prisonnier libéré mais candidat à la réincarcération a disparu corps et bien de la circulation. Certaines source, allant jusqu’à prétendre que ses téléphones ne répondaient plus, et que l’homme avait disparu des radars.

Et depuis lors, tout le monde à Kinshasa comme ailleurs, se perd sur la direction qu’aurait prise cet homme libre et fugitif à la fois.

Affaire à suivre