La société Glencore Plc a confirmé la remise en service des opérations de la mine de Mutanda Mining (MUMI) pour la fin de l’année 2021. La production de cobalt est prévue pour 2022.

Notons que, la suspension en août 2019 des activités de Mutanda, s’expliquait selon la société, par la baisse des prix du cobalt, l’augmentation des coûts et la hausse des taxes. La mine avait produit 103 200 tonnes de cuivre et 25 100 tonnes d’hydroxyde de cobalt en 2019 contre 199 000 tonnes et 27 300 tonnes respectivement en 2018.

Selon les experts, l’année dernière, la contribution de Glencore aux approvisionnements mondiaux pour le cobalt était de 27 400 tonnes, soit près de 20% du total mondial.

Antoinette N’Samba Kalambayi, ministre des mines, a rencontré lundi dernier les délégués de Glencore Plc en perspective de la reprise.

Il faut dire que, cette réouverture intervient au moment où le prix de cobalt monte et la demande mondiale en cobalt ne fait qu’augmenter.