La nouvelle CENI, Etat de siège, grève des enseignants. Le président de la République Félix Tshisekedi, s’adresse à la nation ce vendredi 22 octobre 2021 dans la soirée.

Il sied de signaler que, ce message télévisé du chef de l’Etat, passera sur la chaîne de télévision nationale, la Radio télévision nationale congolaise (Rtnc), à 20h00 précises.

A cette heure même, les Congolais attendaient le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres de ce même vendredi, comme le fait le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe.

Pour le moment aucune source sur le contenu de ce message inattendu du chef de l’Etat. Néanmoins, le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l’information (PTNTIC), Kibassa Maliba, avait déclaré lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale, que le Conseil des ministres de ce vendredi 22 octobre scellera le sort du Registre des appareils mobiles (RAM), après avoir entendu les doléances de la population. Peut-être que le président de la République se prononcera là-dessus.

En outre, Fatshi pourra également faire l’évaluation de l’État de siège au Nord-Kivu et en Ituri, six mois et demi après. Possible également de parler Covid-19, si pas lever la mesure de couvre-feu, au regard de la baisse sensible des cas.

L’opinion espère que Félix Tshisekedi parle, en outre, de la nouvelle Centrale électorale, après l’entérinement du bureau Kadima à l’Assemblée nationale.