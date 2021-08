À l’instar du Chef de l’État qui, à sa prise de fonctions, avait imploré la grâce divine pour le pays, le Premier ministre a choisi de remercier le Seigneur en ce jour où le gouvernement des « warriors » totalise 100 jours depuis son investiture le 21 avril 2021.

«L’organisation de cette messe tire son inspiration de l’exemple du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à son entrée en fonction, avait consacré le pays à Dieu», a dit le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde.

Présidée par l’abbé Jean-Pierre Kikonda, curé de la paroisse Saint Luc de Ma Campagne, cette messe a été, pour le Premier ministre Sama Lukonde, une occasion de remercier le Dieu Tout Puissant pour les premiers 100 jours de l’action du gouvernement qu’il dirige et de lui confier la suite de son programme de développement de la RDC.

«Au nom du Gouvernement, nous remercions le Président de la République, Chef de l’État, d’avoir rehaussé de sa présence à l’occasion de cette messe pour marquer les 100 jours du Gouvernement depuis son installation au Parlement », a-t-il indiqué, ajoutant : «Nous, dans notre action gouvernementale, nous revenons nous ressourcer ce jour, entre les mains du Très Haut en lui rendant grâce pour ce qu’il a permis d’être accompli depuis notre avènement. Et cela avec l’accompagnement de toutes les institutions ici représentées».

Le Chef du gouvernement a également remercié le célébrant de la messe, pour des sages conseils qu’il a prodigués aux membres du Gouvernement dans son homélie.

«Nous disons qu’avec la sagesse qui fut celle du roi Salomon, nous saurons accomplir cette tâche conformément aux attentes du peuple congolais », a-t-il martelé.

Un gouvernement au service du peuple



Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a réitéré la détermination de son gouvernement à accomplir sa mission d’être au service du peuple congolais.

«Au-delà de tout, nous ne devons pas oublier ce qu’est notre mission la plus loyale. C’est celle d’être au service du peuple congolais. … C’est aussi l’occasion de nous souvenir de nos compatriotes qui sont dans les zones en conflit et qui souffrent en ce moment pour qu’ils sachent que nos pensées vont vers eux», a-t-il dit.

«Nous avons fait une évaluation de notre travail parce que nous avons ce besoin de redevabilité en tant que gouvernement, d’autant plus qu’au sortir du séminaire du gouvernement que le Chef de l’État a bien voulu clôturer, il y a de cela quelques jours, le gouvernement sort plus que déterminé à accomplir son devoir tracé à travers le programme du gouvernement tel qu’énoncé par la vision du Chef de l’État», a souligné, le Premier ministre Sama Lukonde.

Appel à la cohésion nationale

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a, à cette même occasion, appelé le peuple congolais à la cohésion nationale et à garder l’espoir, avant de le rassurer que les actions du gouvernement seront beaucoup plus sur le terrain.

« Aujourd’hui, nous voulons notre action beaucoup plus sur le terrain. Et nous voulons, à l’instar du Président de la République, réitérer ce message d’espoir, de cohésion nationale autour de notre pays, la République démocratique du Congo », a affirmé le Chef du gouvernement.

Il a aussi réitéré sa promesse d’être à l’écoute des Congolais qui souffrent et rassuré que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour appliquer son programme, basé sur la vision du Président de la République.

Satisfecit de la CENCO

Présent à cette célébration eucharistique en tant que concélébrant, le secrétaire général de la CENCO, l’Abbé Donatien N’Shole a, au nom de Monseigneur Marcel Utembi, félicité les membres du Gouvernement pour ce qu’ils ont accompli durant les 100 jours et les a invités à demeurer dans la bonne direction.

«A l’occasion de cette célébration eucharistique pour les 100 jours du Gouvernement de notre République, le président de la CENCO, Monseigneur Marcel Utembi, me charge de réitérer ce que tous les évêques ont reconnu et salué dans leur dernier message du mois de juin que le gouvernement qui travaille sous l’impulsion du Président de la République, à savoir les bonnes initiatives identifiées dans les différents ministères pour améliorer les conditions de vie des congolais», a-t-il ajouté.

Pour l’Abbé Nshole, c’est une joie pour la famille de voir un enfant commencer à marcher sans difficulté. C’est un plaisir de le voir marcher à grand pas mais c’est une grande fierté de le voir courir dans la bonne direction est c’est le cheminement que la CENCO souhaite pour ce gouvernement.

A en croire ce dernier, la bonne direction implique la réalisation du programme élaboré sous l’impulsion du Président de la République, le Premier ministre, avec lui, tous les ministres, que la CENCO voudrait bien féliciter à cette occasion.

«…Nous encourageons donc les gouvernants à continuer à mettre le Seigneur au centre de leurs activités et continuer à lui être reconnaissant pour tout ce qu’il fait et continue à faire pour le bien du peuple congolais surtout pour la gloire de Dieu », a dit en substance l’Abbé Donatien N’Shole, transmettant le message du président de la CENCO au Président de la République, au Premier ministre et à tous les membres du Gouvernement.

Le Premier ministre Sama Lukonde totalise 100 jours ce mercredi 4 août, date coïncidant avec son anniversaire de naissance, rappelle-t-on.

Après la messe d’actions de grâce, le Président de la République Félix Tshisekedi a visité, pour la première fois, les bureaux du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a fêté ses 100 jours, a été formé après la rupture de l’alliance que le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi avait nouée avec son prédécesseur Joseph Kabila, rappelle-t-on.