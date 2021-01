Le chef de l’Etat Félix Tshisekedi a au terme de sa visite de deux jours au Congo Brazzaville, s’est confié à la presse lundi 11 janvier 2021 au sujet de la nomination d’un nouveau premier ministre chef du gouvernement.

A en croire le chef de l’État, « ça sera soit l’actuel informateur Modeste Bahati ou soit quelqu’un d’autre » après l’identification de la nouvelle majorité parlementaire.

Et d’ajoute, « Il est à l’ouvrage depuis le 1er janvier. Je crois qu’aujourd’hui il va faire une conférence de presse pour présenter les étapes qu’il va entreprendre. Sa tâche est de constater une nouvelle coalition. Et en ce moment-là, dit le président de la République, nous allons désigner un premier ministre. Ça sera soit lui, soit une autre personne, qui sera chargée cette fois-là de former le gouvernement », a déclaré Félix Tshisekedi président de la République.

Pour rappel, le professeur, sénateur Modeste Bahati Lukwebo a été désigné comme informateur par le chef de l’État Félix Tshisekedi, pour identifier la nouvelle majorité parlementaire envie de la formation d »un gouvernement d’union sacrée de la nation.