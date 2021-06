Le speaker de la chambre basse du parlement congolais Christophe Mboso N’Kodia a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation de l’article 144, alinéa 2 et 3, de la constitution.

Selon le service de communication de l’Assemblée nationale, cette saisine, d’après le bureau de Mboso, vise à lever toute ambiguïté au sujet de l’article 115 de la constitution avec l’article 144 de la même loi fondamentale.

« Le Président Mboso a saisi la Cour pour s’assurer s’il y avait lieu de clôturer la session comme le prévoit l’article 115 ou il fallait retarder sa clôture comme l’exige l’article 144 al. 2 et 3. Il s’est pas agi de faire interpréter la décision de la plénière », peut-on lire sur le compte Twitter de l’Assemblée nationale.

Le Président Mboso a saisi la Cour pour s'assurer si il y avait lieu de clôturer la session comme l'exige le prévoit l'article 115 ou il fallait retarder sa clôture comme l'exige l'article 144 al. 2 et 3.

Il s'est pas agi de faire interpréter la décision de la plénière. — Assemblée nationale (@AssembleeN_RDC) June 16, 2021

D’après la constitution, l’article 115 stipule que « l’Assemblée nationale et le Sénat, tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin, et la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre ».

Par ailleurs, l’article 144 dans son aliéna 3 indique que, pendant l’état d’urgence ou l’état de siège, la clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée.

Cette saisine de Mboso, intervient après que les députés nationaux ont refusé d’inscrire au calendrier de la session le projet de loi d’habilitation du gouvernement, du reste adopté en première lecture au Sénat.

Pour la majorité des députés, il est inopportun de doter au gouvernement le pouvoir de légiférer, à travers l’adoption de ce projet de loi d’habilitation, alors que la clôture de la session est retardée conformément aux prescrits de l’article 144.

Pour rappel, ce projet de loi d’habilitation comporte des mesures devant permettre au gouvernement de proroger l’état de siège, de réglementer sur le numérique ainsi que d’accroître et rationaliser les recettes intérieures.