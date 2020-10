David Christophe Mukendi président de la Cour de Cassation, a dans son exposé à la rentre judiciaire hier jeudi, suggéré qu’à part le Premier ministre chef du gouvernement, les ministres de l’Exécutif national et provinciaux, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les gouverneurs puissent désormais être justiciables devant le tribunal de grande instance (TGI).

Le numéro 01 de la Cour de cassation, place le curseur sur la nécessité de réformer les lois sur les immunités de poursuites et le privilège de juridiction des parlementaires et des membres du Gouvernement.

Aussi, propose-t-il, dans son exposé à la rentrée judiciaire du 15 octobre 2020, à Kinshasa que les membres du gouvernement, autres que le Premier ministre, les gouverneurs et vice-gouverneur de province, ainsi que les ministres provinciaux ne puissent plus bénéficier des immunités de poursuites pour les actes commis dans et en dehors de leurs fonctions.

« Les membres du Gouvernement, autres que le premier ministre, les gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces, ainsi que les ministres provinciaux ne seront plus bénéficiaires des immunités de poursuites pour les actes accomplis dans ou en dehors de leurs fonctions », a-t-il déclaré, sous les applaudissements furieux de l’assistance.

Pour soutenir son plaidoyer, David Christophe Mukendi, a rappelé la mercuriale du procureur général de la République Tshimanga Mukeba qui plaidait pour la fin de la prolifération des immunités dans la mesure où ces exemptions affaiblissaient le pouvoir judiciaire en donnant l’impression de cautionner l’impunité de certains justiciables.