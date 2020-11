Le professeur Evariste Boshab a présidé la matinée politique de la formation politique de Joseph Kabila le PPRD, vendredi 20 novembre 2020 à Kolwezi dans la province du Lualaba.

Il sied de noter que, le cantique « ingratitude » de Mamu nationale a été improvisé par les partisans du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) de Joseph Kabila présents à la manifestation.

Exhibant quelques pas de danse, le Sénateur et professeur de Droit constitutionnel, Evariste Boshab a déclaré que le président de la République a moins de pouvoir que le Premier-ministre. Le Congo, est donc selon ce professeur, dans un régime semi-parlementaire.

« Le Premier ministre a des pouvoirs énorme que le président de la République n’a pas si nous devons appliquer de manière orthodoxe cette Constitution. Donnez- moi une seule disposition qui donne ce pouvoir exorbitant au chef de l’Etat », a-t-il déclaré devant des nombreux militants de son parti le PPRD venus l’écouter.

Le Sénateur Evariste Boshab signe et persiste en affirmant que c’est bien le Premier ministre qui a plus de pouvoir que le Président si on s’en tenait à la constitution.

Selon lui, c’est « après l’analyse de 32 ans de dictature de Mobutu, il a fallu dépouiller le président de beaucoup de pouvoir pour éviter les dérives dictatoriales de l’époque Mobutu ».