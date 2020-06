RDC : le PPRD réaffirme sa détermination à soutenir la réforme judiciaire initiée par Minaku et Sakata

Le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Shadary a dans une déclaration politique faite jeudi 25 juin dernier, a rappelé que le constituant congolais conscient du fait que le parquet est le bras séculier de l’Etat n’a pas étendu l’indépendance du pouvoir judiciaire aux parquets en ce que leur lien demeure le Ministre de la Justice.

A ce titre, a-t-il ajouté, le Ministre de la justice, donne une injonction positive aux parquets parce que le pardon de la nation, et la cohésion nationale relèvent de l’appréciation du Gouvernement, et le ministre de la Justice est responsable justement de la politique du gouvernement et c’est lui qui l’applique. « Alors pourquoi ne pas instituer un cadre de concertation appelé Conférence des procureurs avec le Ministre évitant ainsi tout déphasage. C’est ça viole la Constitution ? s’est interrogé le secrétaire général de la formation politique du Sénateur Joseph Kabila.

À l’en croire, Il faut suivre ce que la population de l’intérieur du pays présente comme doléances incriminant les magistrats. « Qui a le pouvoir de sanctionner le magistrat aujourd’hui ? C’est le Conseil Supérieur de la Magistrature.Et c’est quelle sanction. Vous oubliez les 315 magistrats sous Mzee Laurent-Désiré Kabila ? »s’est-il interrogé une fois de plus.

Pour lui, c’est ce qui se passe dans d’autres pays de vieilles démocraties. Les USA, la France, etc.., on veut intimider qui ? Un homme politique Français disait : il faut terroriser les terroristes, (Charles Pasqua).

« A partir du moment où s’observe une certaine instrumentalisation de la justice, si non du parquet en matière de justice, l’affirmation des principes s’impose. Il ne s’agit pas de diminuer les pouvoirs des magistrats du parquet, mais plutôt affirmer par la loi qu’ils sont sous l’autorité du ministre de la justice. Les trois propositions n’innovent en rien » a affirmé Emmanuel Ramazani Shadary.

À lui de préciser « Ce sont ces lois-là qui annoncent les rapports clairs entre les magistrats debout et le pouvoir exécutif. Et ces 3 propositions ont été soutenues à l’unanimité par la commission des lois au gouvernement. »

En sa qualité du secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadary réaffirmé sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l’autorité de l’Etat et de promouvoir la justice au pays.

