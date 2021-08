La formation politique du sénateur à vie Joseph Kabila, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), a réitéré, sa position de ne pas s’engager dans le processus de désignation des animateurs de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

Selon Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, son parti ne peut pas se mêler dans une confusion actuelle de non consensus entre parties prenantes.

« Nous PPRD, on remarque qu’à ce jour au niveau de certaines composantes dont la société civile, il n’y a pas encore de consensus. C’est pourquoi, la décision est claire. À ce stade, le PPRD n’est pas partie prenante dans la désignation des membres qui doivent aller animer la CENI », a déclaré Ramazani Shadary au sortir d’une réunion du bureau politique du parti.

Le numéro 2 du PPRD, souhaite qu’il y ait d’abord un large consensus sur cette question avant de passer à la désignation des membres de la Centrale Électorale.

C’est le blocage. Au terme de plusieurs jours de négociations, les représentants des communautés religieuses ne sont pas parvenus à un accord sur le nom du futur président de la CENI. En lieu et place de la fumée blanche tant attendue, c’est une nouvelle controverse qui secoue le landerneau politique kinois.

Six des huit confessions concernées ont, malgré l’échec des discussions, finalement décidé de déposer les procès-verbaux de désignation sur le bureau du président de l’Assemblée nationale. Deux noms émergent pour succéder à Corneille Naanga : ceux de Denis Kadima, porté par l’Église kimbanguiste et soutenu par les Églises du réveil, et de Roger Bimwala, porté par l’Armée du salut.

Et dans le concert de contestations qui s’élèvent depuis le 30 juillet, on assiste à des alliances de circonstance pour le moins surprenantes. La coalition Lamuka, de Martin Fayulu, Ensemble pour la République, de Moïse Katumbi, et le Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, entonnent en effet, sur ce dossier, les mêmes critiques. Et toutes ont la même cible Félix Tshisekedi.