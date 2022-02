Au cours d’une matinée politique à Lubumbashi, les jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), ont décidé d’entériner la candidature de l’ancien président de la République Joseph Kabila Kabange pour l’élection présidentielle de 2023.

A en croire ces jeunes, l’objectif de cette activité du parti s’inscrivait notamment dans le cadre de préparer le retour de Joseph Kabila sur la scène politique congolaise. « Aucune disposition constitutionnelle n’interdit à un ancien chef de l’État de postuler comme candidat président de la République. Donc, Joseph Kabila c’est notre candidat en 2023 », a dit à la presse Dothy Kalay, président urbain du PPRD/Lubumbashi.

Et à son collègue Eddy Nsenga de lui compléter : « Nous voulons accorder une majorité parlementaire au PPRD en 2023. Nous voulons gagner l’élection présidentielle avec Joseph Kabila Kabange comme candidat. Et donc, Joseph Kabila entant qu’ancien président a droit de redevenir président. Voyez vous-même la situation actuelle que traverse le pays, tout va mal, le régime en place a déçu non seulement nous, mais aussi tout le peuple congolais. Voilà pourquoi Joseph Kabila doit revenir au pouvoir parce qu’il est l’architecte de ce pays, il doit finir son projet de reconstruction du pays ».

Pour matérialiser ce rêve, la jeunesse du PPRD entend lancer une campagne de mobilisation de la population pour exiger le retour de Joseph Kabila Kabange aux affaires.