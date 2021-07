Yannick Tshisola, directeur de cabinet adjoint du gouverneur, Richard Muyej, voit les choses en grand pour la formation politique du sénateur à vie Joseph Kabila, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Installé le 1er juillet 2021, le Président du nouveau comité fédéral pour la province du Lualaba, prédit un retour au pouvoir du PPRD. « Notre comité va contribuer au jeu démocratique au Lualaba. Notre ambition est de confirmer notre place de leader dans la province du Lualaba. Après notre installation, nous allons publier les objectifs de notre mandat pour que les camarades s’en approprient. », a déclaré Yannick Tshisola.

Le nouveau président de l’interfédéral du PPRD Lualaba entend tendre la main à ceux qui ont quitté le parti. « Nous irons à leur rencontre. Nous avons une histoire fait des hauts et de bas avec eux. Le PPRD est leur maison, là où ils sont n’est pas chez eux. Ils doivent participer au combat électoral qui nous attend en 2023 et nous aurons besoin de leur contribution. Nous allons gagner ces élections comme cela a été en 2006 et 2011. », a promis Yannick Tshisola.