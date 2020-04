RDC : le PPRD a reporté les festivités de son 18ème anniversaire et appelle les congolais au confinement

La formation politique de Joseph Kabila le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), a commémoré ce mardi 31 mars 2020 ses 18 ans d’existence.

A travers un communiqué publié le mardi 31 mars dernier, et dont une copie est parvenue à notre rédaction, Emmanuel Ramazani Shadary son secrétaire permanent, fait savoir qu’il célèbre ce grand événement dans des moments difficiles, suite à la pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier et la République Démocratique du Congo en particulier.

Il indique que cette maladie qui a déjà touché 98 personnes sur l’ensemble du pays, est une menace réelle et qui nécessite une certaine vigilance pour son éradication. Ainsi, il invite les Congolais en général et les cadres et militants du PPRD en particulier, à respecter les règles et normes établies, afin de mettre fin à cette pandémie qui ne cesse d’occasionner des morts dans la capitale congolaise.

« C’est pourquoi, aux cadres et militants du PPRD, et à toute la population de la RDC, j’exhorte à rester au maximum à la maison pour éviter tout contact susceptible de favoriser la propagation de la pandémie. » indique-t-il.