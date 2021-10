Le Pool Malebo Stand-Up Comedy est de retour. La reprise du grand rendez-vous du rire, qui réunit les humoristes de Kinshasa et de Brazzaville, aura lieu ce 9 octobre au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa, à partir de 18h00.

A l’affiche, les incontournables de la scène kinoise, notamment Ronsia Kukielukila, alias Kukiel, et Félix Kisabaka. Il faut dire que le retour tant attendu de Pool Malebo Stand-Up Comedy s’annonce détonnant.

La République Démocratique du Congo, entend faire bon accueil à Djaust Pounga et Stéphanie Bluetooth, les hôtes privilégiés de cette quatrième édition du Pool Malebo Stand-Up Comedy (PMSC) de Kinshasa.

Dans le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, en attendant la reprise normale de la traversée entre les deux capitales voisines, cet affiche essentiellement kinoise promet de tenir en souffle le public ce samedi au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa qui servira de cadre.

Il sied de signaler, la présence de les Nyota qui n’ont de cesse de rouler leur bosse sur les scènes africaines, à l’instar de leurs aînés Ronsia et Félix, qui seront également de la partie.

Une soirée pleine de surprises et de promesses. Le duo féminin que l’on ne présente plus et Prix RFI talents du rire 2020 va allier son talent à celui de ses pairs Florent DSK, Hervé Mukendi, Josué Mpaka, Jo-Sney, Chris Kasa, Héritier Oleko et The Brother qui entendent imposer leur marque face à leurs homologues de Brazzaville, habitués des scènes internationales du continent.

Venez vivre l’humour Sous toutes ses formes ce samedi 9 octobre à partir de 18h00 au Pullman Grand Hôtel.