RDC: le peuple congolais rend hommage à l’ambassadeur Luca Attanasio

L’ensemble du peuple congolais, à commencer par la plus haute autorité du pays, a rendu hommage à l’ambassadeur d’Italie, Luca Attanasio, tué dans une embuscade lundi, au Nord-Kivu.

En effet, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné de son épouse Denise Nyakeru, a effectué, mardi, une visite de réconfort à la famille de feu l’ambassadeur d’Italie en RDC, Luca Attanasio, en sa résidence, dans la commune de la Gombe à Kinshasa.

Il sied de souligner que le Président Tshisekedi a demandé une enquête pour que les auteurs de l’attaque soient «identifiés et traduits devant la justice».

De son côté, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso N’Kodia qui s’est dit consterné par cet assassinat, a salué les initiatives prises par le Président Félix Tshisekedi en rapport avec cet acte causé par des forces négatives qui opèrent dans la partie Nord et Est du pays. «Au nom de tous les députés nationaux, je présente mes condoléances aux familles biologiques des victimes, au gouvernement italien et au corps diplomatique accrédité en RDC», a-t-il indiqué avant de dénoncer la situation d’insécurité dans l’Est du pays qui a causé plus de 8 millions de morts depuis plus d’une vingtaine d’années.

Christophe Mboso N’Kodia a, en outre, lancé un appel à l’organisation des Nations unies et aux pays partenaires et amis de la RDC à se mobiliser et à mobiliser les moyens appropriés et suffisant pour éradiquer, de manière définitive, les forces du mal qui sévissent dans l’Est et dans la partie Nord de la RDC.

La ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a, au nom du gouvernement, présenté ses condoléances au gouvernement italien après le meurtre de Luca Athanasio

Elle a rassuré que la RDC mettra tout en œuvre pour découvrir les auteurs de cet ignoble meurtre. «C’est avec peine que nous avons appris le décès du jeune ambassadeur d’Italie chez nous en RDC. Nous sommes d’autant plus peiné qu’il y a une semaine, il était ici, dans ce bureau, pour nous inviter à participer au G20 en Italie l’été prochain», a-t-elle dit.

Tous les acteurs politiques congolais ont, à l’unanimité, déploré cet assassinat odieux de l’ambassadeur d’Italie, avant de demander à la communauté internationale de soutenir la RDC dans ses efforts de lutte contre les groupes armés.

L’ambassadeur d’Italie en RDC, a été tué le 22 février 2021, alors qu’il venait évaluer une mission du Programme alimentaire mondial (PAM), une agence onusienne, dans le Nord-Kivu. Cette attaque, qui a fait trois morts, illustre l’insécurité permanente qui règne dans tout l’est de la RDC, dans les régions du Kivu, mais aussi de l’Ituri.

Luca Attanasio était ambassadeur en RDC depuis octobre 2019, après être arrivé dans le pays deux ans plus tôt en tant que chef de mission. Marié et père de trois petites filles, il était l’un des plus jeunes ambassadeurs italiens, selon la presse italienne.

A propos des relations bilatérales entre la RDC et l’Italie, il sied de souligner que la situation de la RDC est suivie attentivement par l’Italie, qui exerce activement son action focalisée surtout dans le contexte du Conseil de Sécurité des Nations Unis en concordance avec l’Union Européenne.

L’engagement italien est développé pour favoriser une médiation politique afin de trouver des solutions en commun qui permettent le retour à la stabilité de la RDC et le déroulement des élections libres, et de maximiser la tutelle des droits humains, sans oublier les interventions d’urgence en faveur de la population la plus démunie.