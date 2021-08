Pour non-respect des engagements, les personnels de la Ration Télévisons nationale RTNC, annonce un mouvement de grève partir du 24 août prochain.

Selon la délégation syndicale de la RTNC, les travailleurs et cadres n’arrivent pas à justifier ‘’entre autres le refus du Ministre de communication et médias de signer et de transmettre à son collègue du Budget le nouveau barème salarial du personnel de la RTNC, en vue de son insertion effective dans les prévisions budgétaires de l’exercice 2022.

Ladite délégation dénonce également, le refus par le Ministre du Budget de payer le SOLDE du barème ajusté comme convenu dans le protocole d’accord signé entre le banc syndical de la RTNC et le gouvernement de la République en date du 04 avril 2019.

Cette dernière, dénote quelques irrégularités monstrueuses dont les avantages illégaux des mandataires actifs et passifs payés sur le maigre salaire des travailleurs, des paiements des primes de paie aux mandataires et certaines personnes du Ministère du Budget, sur l’enveloppe salariale des travailleurs et dans la caisse de la RTNC.

Il sied de signaler en outre que, la délégation fustige le double paiement des indemnités kilométriques en liquide et aussi à la pompe pour les mandataires ; les mandataires s’octroient également des primes de bilan et de budget.

Elle révèle l’injustice dans l’octroi des primes au personnel de la RTNC, ‘’le dossier des travailleurs à l’âge de la retraite mis à la chambre à gaz et qu’il faudra libérer, l’éternel dossier de la Redevance Radio-TV qui prive d’année en année le souffle de vie à la RTNC et à ses travailleurs, aussi bien d’autres faits relevés à ce sujets’’.

Pour rappel, la délégation syndicale de la RTNC, projette d’ici le 24 août, une grève effective jusqu’à l’obtention du gain de cause de leurs revendications.