Le ministre des Transports et Voies de communication, Chérubin Okende,a indiqué que le permis de conduire biométrique, sera mis à la disposition des Congolais au cours du premier trimestre de l’année prochaine 2022.

« À ce jour, je suis heureux de vous dire que nous sommes à la phase finale pour que nous puissions avoir le permis de conduire sécurisé avec puce et respectant les standards internationaux, particulièrement dans notre zone de la Communauté de développement des Etats de l’Afrique australe (SADEC) et Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) ».

Et d’ajouter: « il y a eu appel d’offres international, plus de 15 entreprises avaient souscrit. En fin de compte, il doit y avoir qu’un compétiteur qui sortira gagnant. Et nous sommes dans la finalisation de dernières procédures ».

Si tout semble se dérouler avec facilité, c’est parce que « le gouvernement précédent avait déjà amorcé le dossier permis de conduire d’une très bonne manière », avoue Chérubin Okende.