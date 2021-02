RDC : le MLC Joseph Lembi nouveau rapporteur de l’Assemblée nationale

L’élu de Lisala Joseph Lembi Libula, a gagné l’élection du rapporteur du bureau définitif de l’Assemblée nationale tenue mercredi 3 février 2021.

Unique candidat à ce poste, l’honorable Lembi porté par l’Union sacrée n’a connu aucune difficulté pour passer. Il a obtenu 373 voix sur 493.

Il a été élu député national sous la bannière du Mouvement pour la libération du Congo (MLC) aux législatives de décembre 2018. Lors de son discours de campagne le mardi 2 février devant les députés, il a pris l’engagement de veiller à la convocation des plénières et à l’élaboration à temps des procès-verbaux.

Il s’est présenté seul au scrutin après que les candidatures de Jacques Ndjoli (MLC) et Joseph Kokonyangi (AA/a) aient été recalées. Pour le premier, plusieurs griefs ont été portés contre son dossier dont la lettre de consentement de son parti, non élu comme indépendant à l’origine et non présenté par son parti ni par son regroupement politique. Pour le second, la lettre de consentement de son parti, non élu comme indépendant à l’origine et non présenté par son parti ni par son regroupement politique et non appartenance à la majorité.