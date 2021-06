Le ministre de l’Intégration régionale, Didier Mazenga Mukanzu, s’est rendu le week-end dernier à Masi-Manimba, pour assister les familles éplorées et les victimes de l’accident survenu vendredi 04 juin dernier, à la suite de l’écroulement d’un gros arbre regorgeant des chenilles, tuant 15 enfants et occasionnant 13 blessés.

Selon la cellule de communication de ce ministère, qui l’a annoncé mardi à l’ACP, « les enfants sont allés chercher les chenilles, l’arbre est tombé, 15 enfants sont morts et 13 autres blessés sont à l’hôpital. Informé de la situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, m’a dépêché pour pouvoir assister la population de Kindinga », Pour le ministre Didier Mukanzu, « les faits se sont déroulés vendredi 04 juin dernier au village Kimbinga, secteur Bindungi. Ces enfants, une trentaine, sont allés chercher des chenilles à la forêt. Brusquement un vent violent a soufflé et a fait tomber un grand arbre tuant 15 enfants et blessant 13 autres », a indiqué pour sa part, Jean-Bosco Mukubidi, l’administrateur du territoire de Masi-Manimba.

La délégation conduite par le ministre de l’Intégration régionale, un natif du terroir, s’est rendu sur le lieu du drame par moto, dans le groupement Ngombe, ou elle a reçu les explications sur les circonstances et l’ampleur de l’accident.

Accompagné de la représentante de la ministre déléguée aux Affaires sociales, l’envoyé spécial du gouvernement Lukonde a remis à chaque famille éplorée, une enveloppe consistante. Il a également pris en charge toutes les factures des victimes internées au centre hospitalier Moanza.