L’agence des Nations-Unies pour les réfugiés en République Démocratique du Congo, envisage de rencontrer les autorités congolaises pour voir dans quelle mesure acheminer les vaccins contre la pandémie à COVID-19 dans les sites où sont relocalisés les réfugiés centrafricains.

Mame Liz Ahua Kpam, représentante du HCR en République Démocratique du Congo, l’a fait savoir mercredi 22 septembre dernier à la presse après avoir reçue sa première dose du vaccin Moderna. La cheffe du HCR RDC, a encouragé les réfugiés à se faire vacciner pour lutter contre la pandémie mortelle appelée coronavirus.

« Je suis rentré hier de Gbadolite ( Nord Ubangi) ou je me suis rencontré avec les réfugiés centrafricains. Effectivement, il y en a qui avait déjà commencé à nous poser des questions quand est-ce-qu’on va amener le vaccin sur le terrain. Et donc, c’est une opportunité pour moi aujourd’hui de dire oui nous encourageons les réfugiés à se faire vacciner et on va prendre des dispositions avec les autorités compétentes et inclure INRB pour faire acheminer les vaccins sur le terrain », a déclaré Liz Ahua Kpam.

Rappelons tout de même que, les affrontements de décembre 2020 en République centrafricaine, ont poussé des milliers des centrafricains à traverser la frontière de la République Démocratique du Congo, où ils sont majoritairement enregistrés dans la province du Nord-Ubangi dans le Grand-Équateur.