Pour le groupe de treize députés, personnalités politiques et de la société civile, le G13 reste catégorique. L’Union sacrée de la nation doit reposer sur les réformes et non une euphorie sur le partage des postes ministériels.

Le gouvernement Sama Lukonde doit privilégier les réformes pour bénéficier de la confiance de la population exhorte le G13, pour eux, « le G13 est une Union sacrée avant la lettre. Nous avons rappelé au Premier ministre que la réussite de l’Union sacrée est conditionnée par la conduite rapide des réformes économiques, fiscales, institutionnelles, électorales et sécuritaires. Le contraire serait l’euphorie de partage du pouvoir », a martelé le député Delly Sesanga.

A en croire le G13, les réformes économiques et fiscales permettront de dépasser le cap de 4 milliards de dollars qu’on n’arrive pas à atteindre dans l’exécution du budget, tandis que les réformes institutionnelles et électorales, vont permettre de redorer le tissu de la politique déchiré suite aux crises qui ont toujours émaillé les périodes post- électorales. E Et d’ajoute, ces réformes donneront alors lieu aux réformes liées à la sécurité et la paix.

« Nous disons que le gouvernement doit reposer sur la confiance de la population, la crédibilité, la capacité de conduire les réformes et le consensus. Au-delà de la volonté, il faut du courage pour mener les réformes dans le temps imparti » , a souligné le G13.