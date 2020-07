Le gouvernement a accepté le prix proposé au sujet du rachat de la résidence de Papa Wemba

Le rachat de la résidence de Papa Wemba, Sylvestre Ilunga a accepté le prix proposé et met en place une commission sur les modalités d’acquisition.

Au cours de la 39ème réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi 11 juillet 2020, le gouvernement a accepté le prix proposé au sujet du rachat de la résidence de feu Jules Shungu Wembadio dit Papa Wemba, récemment mise en vente, afin d’en ériger un musée où sera notamment installé un studio d’enregistrement.

À cet effet, il met en place une commission pour examiner les modalités d’acquisition. Elle est composée du vice-premier ministre, des infrastructures, du ministre à l’Urbanisme et Habitat ainsi que de la Culture et Arts.

Sur le même dossier, le ministre de la Culture et Arts a également proposé d’autoriser le transfert du corps de Papa Wemba de la Nécropole « Entre Terre et Ciel » au mausolée prévu à la résidence concernée, comme bien et expression culturels.

Lors du 36ème conseil des ministres, le chef de l’Etat Félix Tshisekedi avait instruit le ministre de la Culture et des arts d’examiner la possibilité de racheter la maison de Papa Wemba, récemment mise en vente.

Rappelons tout de même que, l’artiste musicien Papa Wemba est décédé le 24 avril 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire) sur scène des suites d’un malaise lors d’un concert.