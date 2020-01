RDC : « le Front Commun pour le Congo (FCC) travaille sur sa mutation en parti politique » (Alain-André Atundu).

Alain-André Atundu l’un des principaux communicateurs de la plateforme de Joseph Kabila, a expliqué au cours d’une conférence de presse tenue lundi 6 janvier 2020 que, le dossier était en discussion entre l’autorité morale du FCC et les hauts cadres de cette plate forme politique pour remuer le FCC a un grand parti politique.

La mutation du FCC en un parti politique, été question à Kingakati lors de la dernière réunion en décembre dernier, lors de la réunion de restitution des travaux de la retraite de Kisantu.

« La décision de lever une option idéologique pour le FCC comme le point culminant de l’ambition du Président KABILA de travailler avec tous les patriotes et toutes les forces nationalistes au bénéfice de notre Peuple et de la République ; d’où le projet de la création d’un grand parti politique incluant toutes les bonnes volontés et tous les nationalistes dans un grand regroupement politique bien structuré. Est-il nécessaire de rappeler qu’une ambition sans projet est une simple profession de foi. Ce projet d’un grand parti a pour vocation de donner corps à l’ambition nationaliste du Président KABILA », a expliqué Alain-André Atundu au cours d’une conférence de presse à Kinshasa.