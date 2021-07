L’honorable Nsingi Pululu a déposé, ce jeudi 08 juillet, la proposition de loi sur la « congolité » qui rend accessible la fonction de président de la République exclusivement aux congolais nés de père et de mère.

Le député Nsingi l’élu de la Funa, était accompagné de l’initiateur de ladite loi, le Dr Noël Tshiani, ancien candidat président de la République.

« Il est inacceptable par hospitalité nous avons accepté des réfugiés en République démocratique du Congo et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans le partage des postes, ils sont députés, ministres, sénateurs, mandataires et autres. Voilà pourquoi à travers cette loi ne peut être président de la République qu’un congolais né de père et de mère congolais », a expliqué le député Nsingi Pululu à la presse.

Par ailleurs, l’élu de la Funa a fait savoir à la presse que cette proposition de loi est la réponse à la question qui taraude dans plusieurs esprits sur la double nationalité : ”vous pouvez avoir dix nationalités mais vous ne perdez jamais la nationalité congolaise, ce qui veut dire, en d’autres termes, que la nationalité congolaise est irréversible, tu es né congolais, tu mourras congolais”.

Et d’ajoute : « nous donnons la possibilité à tous les congolais, partout où ils sont de jouir de leurs droits civils et politiques ».

Pour l’initiateur de la loi de congolité, cette proposition de loi sur la congolité prévoit également que ne peut occuper les poste d’administrateur de l’ANR, DGM, Premier ministre, président du Sénat et de l’Assemblée nationale, les ministères de souveraineté, que les congolais nés de père et de mère.