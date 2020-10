L’honorable Gratien de Saint-Nicolas Iracan s’est exprimé au sujet du mini-sommet de Goma qui s’est penché notamment sur les questions sécuritaires dans l’Est de la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs.

Pour le membre de la commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale, la Quatripartite qui a réuni par visioconférence Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Yoweri Museveni et João Lourenço est un échec total.

L’élu de Bunia dans la province de l’Ituri va plus loin « c’est un déshonneur pour la République démocratique du Congo ». « Le sommet de Goma est un échec total et un déshonneur pour la RDC. Je me demande même s’il était opportun au chef de l’État, de pouvoir se déplacer à Goma. Les résolutions sont vides, aucun plan d’engagement des parties prenantes », a déclaré Gratien Iracan.

Tshisekedi, Kagame, Museveni et Lourenço ont chargé les experts et les ministres des Affaires étrangères de proposer les modalités pratiques des résolutions qu’ils ont adoptées.

Il convient de noter que les quatre chefs d’État ont affirmé leur volonté de lutter conjointement contre les réseaux mafieux régionaux et internationaux qui contribuent à l’exploitation et aux commerces illicites des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs.