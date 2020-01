RDC : le déminage de la zone de santé de Kamango à Beni prévu ce 9 janvier

Les équipes de la synergie de lutte anti-mines et des bombes (SYLAM) vont procéder, à partir du 9 janvier prochain, au déminage de la zone de santé de Kamango à Beni.

Le coordonnateur national de SYLAM, Marrion Ngavho, l’a annoncé mardi 7 janvier à Goma, à l’issue d’une formation sur la réduction des risques liés aux mines et restes explosifs de guerre.

« La zone de santé de Kamango est notre cible principale à cause des combats qui s’y sont passés dernièrement, la présence des populations déplacées et l’enclavement de cette région. Nous allons sensibiliser les populations déplacées, retournées et populations hôtes sur le comportement positif à adapter devant les engins explosifs, armes et munitions de guerre. Nous allons également procédé au marquage des zones dangereuses et contenant des mines, bombes et engins explosifs de guerre », a expliqué Marrion Ngavho.

Rappelons tout de même que, Kamango est l’une des régions du Nord-Kivu qui font face à l’activisme des groupes armés locaux et étrangers, dont l’ADF. Régulièrement, ces groupes s’affrontent à l’armée congolaise, combats au cours desquels on signale la présence et usage des engins explosifs.