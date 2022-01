Le coordonnateur national du courant des rénovateurs UDPS, Georges Kalombo, dément une information qui circule sur les réseaux sociaux, faisant étant d’une prétendue interpellation de David Mukaba par le service de l’Agence Nationale de Renseignement (ANR).

A en croire Georges Kalombo, le conseillé du chef de l’État en matière d’infrastructures, David Mukeba, n’a jamais été entendu à l’ANR ni à la présidence de la république sur l’affaire de détournement des fonds alloués à la construction d’une école au Kasaï-Oriental.

Pour le coordonnateur du courant des rénovateurs UDPS, il s’agit tout simplement de la manipulation politique, pour discréditer la candidature de Mukeba, au poste du gouverneur de la province du Kasaï-Oriental.

Et d’ajoute,« jusqu’ici, Mukeba n’est soupçonné d’aucun problème que ça soit à la présidence de la République et au niveau du Parti (UDPS). C’est le Conseiller principal du Chef de l’État en matière économique, Marcellin Bilomba qui est concerné sur l’affaire 3 millions USD destiné à la construction d’une école au Kasaï-Oriental. Pour preuve, il est sanctionné au parti et non Mukeba ».

De ce fait, le coordonnateur du courant des rénovateurs UDPS, Georges Kalombo, appelle la population à faire confiance à David, car « c’est l’homme qu’il faut pour le gouvernorat du Kasaï-Oriental ».