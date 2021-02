Le président de la formation politique ECiDe et coordonnateur de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, sera face à la presse ce jeudi, a annoncé son entourage.

A en croire son conseiller en Communication, « Marti Fayulu Madide abordera toutes les questions liées à la situation politique et économique actuelle du pays ».

Il sied de signaler que, l’ancien candidat à la présidentielle de 2018 qui revendique toujours la victoire, avait constaté que ses collaborateurs notamment Moise Katumbi et Jean- Pierre Bemba « se sont activement investis et engagés dans la création de l’union sacrée et se sont déliés de leurs engagements pris dans le cadre de la coalition Lamuka ».

Rappelons que, le soldat du peuple avait annoncé le 20 janvier d’avoir mis en place un cabinet spécial d’une vingtaine de personnes pour, dit-il, intensifier la mobilisation autour de sa proposition de sortie de crise. Le but est « de déclencher la mise en œuvre de ce plan et de permettre aux parties prenantes d’entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires ».

A en croire Martin Fayulu, ces réformes doivent porter, notamment sur la commission électorale, la loi électorale, la cour constitutionnelle, l’armée, la police, la lutte contre la corruption, etc.