RDC : le CNSA préconise une rencontre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila

C’est la proposition qu’entend faire le Conseil national de suivi de l’accord de Saint Sylvestre (CNSA), au Président Félix Tshsiekedi ce lundi 02 novembre 2020.

C’est ce lundi 02 novembre 2020, qu’une délégation du Conseil national de suivi de l’accord de Saint Sylvestre (CNSA) doit rencontrer le Président de la République Félix Tshisekedi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’entame des consultations au Palais de la Nation. Conduite par son président Joseph Olengankoy, celui-ci propose une rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en vue d’aplanir les divergences au sein de la coalition au pouvoir. Pour lui, cette rencontre doit avoir lieu loin des « extrémistes » de deux camps.

« Nous avons profité pour donner au chef de l’Etat notre point de vue. On aurait souhaité qu’avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, qu’ils arrivent à échanger pour la simple raison que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie à travers ce système politique. C’est la première fois que nous avons ce système. Le président de la république l’a reconnu devant les deux chambres du parlement. Qu’ils en discutent en deux sans avoir des extrémistes qui sont du coté de Joseph Kabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la république. On les met de côté pour qu’ils parlent des problèmes de la république », a dit à la presse Joseph Olengankoy.

C’est un total de 21 groupes et/ou personnalités qui seront reçus ce lundi par le Chef de l’Etat. Ces consultations qui arrivent dans un contexte de crise au sein de la coalition FCC-CACH, visent selon Félix Tshisekedi, à recueillir les opinions à l’effet de créer une union sacrée de la Nation.