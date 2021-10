Publié le 18.10.2021 à 18h53 par Journal de Kinshasa. com

Le Comité laïc de Coordination (CLC), dit regretter l’entérinement par l’assemblée nationale de ce choix de Denis Kadima, alors que les divergences persistaient au niveau de la plateforme confession religieuse.

« C’est avec tristesse et consternation que nous remarquons que le même scénario qui avait présidé à la désignation de Ronsard Malonda ait pu prévaloir encore cette fois-ci malgré les efforts fournis pour que cette désignation puisse s’opérer dans un consensus le plus large possible. Il s’agit juste de l’organisation des élections que nous voulons paisible. Le fait que nous nous retrouvions exactement dans la même configuration est vraiment déplorable», a dit Hervé Diakese, porte-parole de cette organisation.

Me Hervé Diakese s’en remet dès lors à la sagesse du Chef de l’État. « Nous espérons que tout le monde puisse se ressaisir et que le Chef de l’État puisse appliquer par parallélisme de forme la même mesure qu’il avait prise en son temps c’est de ne pas prendre une ordonnance d’investiture lorsque la désignation est faite dans un contexte contestable ».

Cette réaction du CLC intervient après celle de la CENCO, qui par le biais de Mr l’abbé N’shole, s’est farouchement opposé à la désignation de Denis Kadima par l’assemblée nationale.

La CENCO et l’ECC, deux confessions religieuses, jugent Denis Kadima très proche du pouvoir en place et s’opposent à son entérinement.