Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué la loi portant prorogation, pour la 15ème fois, de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, dans une ordonnance rendue publique mercredi sur les antennes de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC).

Le Parlement avait adopté, avant d’aller en vacances, le projet de loi portant habilitation du gouvernement, lequel constitue « une procuration » que l’organe législatif donne à l’exécutif national d’user des prérogatives de légiférer, pendant son indisponibilité.

Selon demande du gouvernement, les matières concernées par ce projet de loi étaient notamment la prorogation de l’état de siège proclamé dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu ainsi que quelques accords de prêt et crédit. Le délai de cette autorisation est de 3 mois pendant lesquels les élus sont en vacances parlementaires. Les avancées, via l’état de siège

Cette reconduction de l’état de siège permettra aux Forces armées de la RDC (FARDC) de poursuivre, en collaboration avec les forces ougandaises, la traque et le démantèlement des groupes armés et terroristes actifs dans la partie Est du pays.

Depuis son instauration le 06 mai 2021, en Ituri et au Nord-Kivu, l’état de siège décrété à l’initiative du Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constitue une lueur d’espoir pour les populations de ces deux provinces meurtries par les actes de violence perpétrés par des forces négatives.

C’est dans ce cadre que le Président Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Youweri Museveni ont levé de mutualiser les forces des deux pays afin de renforcer les efforts de mise en déroute des forces rebelles et terroristes dans ces provinces et leurs alentours.

Cela a permis de neutraliser des chefs de ces bandes et leurs troupes, d’arrêter leurs complices disséminés dans la population, de libérer des villages jadis occupés et transformés en bastions, et de récupérer quelques armes et munitions utilisées par des rebelles.