L’honorable Mike Mukebayi, a dénoncé sévèrement les propos tenus par le Président de la République Félix Tshisekedi devant la population du Kasaï. Des propos qu’il qualifie de repli identitaire et communautariste.

« Je suis Kasaïen de père et de mère. Chez moi dans toute ma jeunesse je n’ai parlé qu’une seule langue, le Tshiluba. Il y a deux expressions à connotation fortement identitaire et communautariste chez moi au Kasaï et personne ne me contredira ici : il s’agit premièrement de ‘’Mashi amumenu’’. C’est une expression à connotation identitaire’’, a fait savoir élu de Lingwala.

En tant que Kasaïen, l’honorable Mike Mukebayi explique que cette expression implique un appel à un repli sur soi face aux autres communautés. Ça c’est dans son essence, qu’on ne vienne pas nous tromper ici. Qu’on dise peut être que la langue l’a fauché, je peux comprendre. Mais qu’on ne vienne pas défendre cette expression.

‘’La deuxième expression à caractère communautaire identitaire, ajoute-t-il, c’est Kuetu Kabujimunite qui signifie : que chez nous ne disparaisse pas. Donc chez nous d’abord. Avant tout, les Kasaïens. Ce sont deux expressions à caractère identitaire. Tout Kasaïen le sait. C’est un appel à un repli de soi.

Quant à la question de savoir si le Président Félix serait tribaliste, l’honorable temporise tout en précisant qu’en tant que Président de la République, Félix Tshisekedi est tombé dans un piège de se montrer Kasaïen devant son peuple.

« Je ne le dirai pas. Peut-être qu’il s’est allé au sentiment. Je lui reproche d’avoir utilisé une expression qui charrie une forte connotation identitaire. C’est justement là, le plus grand piège, c’est d’éviter de se montrer Kasaïen devant les Kasaïens quand on est président de la République », a-t-il expliqué.

Et de conclure : ‘’Le chef de l’Etat n’a pas besoin de répéter son origine à chaque fois qu’il est devant un auditoire ».

Pour rappel, le Couple Présidentiel est dans une tournée dans le grand Kasaï depuis le 25 décembre 2021. Une tournée qui s’inscrit dans le cadre de rapprochement du Président avec sa base électorale.