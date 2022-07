Le chef de l’État Félix Tshisekedi, à l’inauguré la piste d’atterrissage rénovée de l’aéroport Ndolo, il a également lancé les travaux de modernisation de l’aérogare du même aéroport.

Pour Cherubin Okende le ministre en charge le transport, voie des communications et désenclavement dans ses attributions, la voie aérienne constitue aujourd’hui une opportunité pour le désenclavement effectif de notre territoire national.

« On ne pourra jamais arriver à construire un état fort et prospère si nous n’investissons pas dans le transport, voie des communications et de désenclavement. En effet, avec nos 2.345.000 km2, la RDC est un sous-continent. Nous devrions bien repenser notre système de transport qui est multimodal construit pendant l’époque coloniale, basé essentiellement sur l’exportation des produits tirés du sous-sol congolais (…). La voie aérienne constitue aujourd’hui une opportunité pour que nous amorçons le désenclavement effectif de notre territoire « , a déclaré Chérubin Okende, ministre des transports.

Pour rappel, c’est depuis l’époque coloniale que l’aéroport Ndolo a été construit en 1924. C’est la première fois que la piste de cet aéroport est rénovée et que les travaux de modernisation de son Chérubin Okende,sont lancés par le président Félix Tshisekedi.