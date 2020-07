RDC : le chef de l’État Félix Tshisekedi a déclaré la fin de l’état d’urgence et un retour à la normale des activités

Félix Tshisekedi, a proclamé mardi 21 juillet, la fin de l’état d’urgence sanitaire au pays, décrété le 24 mars dernier et prorogé 6 fois; en vue de faire face à la pandémie de la Covid-19.

Seulement quelques activités ont été autorisées à reprendre normalement. C’est le cas de la reprise des activités commerciales (magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc); qui reprennent à partir de ce 22 juillet. Ainsi que la reprise des rassemblements, réunions et célébrations; ainsi que des transports en commun.

Cependant, ce n’est qu’à partir du 03 août 2020, que pourront reprendre les écoles et les universités. Ceci, en commençant par les classes et promotions terminales.

Les églises et lieux de cultes pourront quant à eux rouvrir à partir du 15 août 2020. A cette date, pourront également reprendre les mouvements migratoires interprovinciaux, aéroports et frontières; et la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacles.

Pour les funérailles, le chef de l’Etat a insisté que les dispositifs actuels restent maintenues, et soient de stricte application.

« Il doit être clairement entendu que la fin de l’état d’urgence, ne veut pas dire la fin de la pandémie de covid-19 dans le pays. C’est l’indication de revenir à une vie normale, tout en respectant les gestes barrières; et d’autres mesures y relatives », a dit Félix Tshisekedi.