Le groupe MPR frappe encore. Cette fois-ci, ils ont signé un retour très fracassant avec la chanson « Nini tosali te » qui défraie la chronique depuis trois jours au pays (RDC) et à la diaspora.

Il faut dire que, cette chanson Nini Tosali te, est au centre des débats sur les réseaux sociaux et dans les rues. Les bruits de cette chanson où Zozo Machine et Yuma Dash font une description de la situation sociale tragique en Rd-Congo sont arrivés jusqu’aux oreilles du Chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

« Le président de la République est quelqu’un qui écoute beaucoup. De toutes les façons, ce que les jeunes ont exprimé, c’est ce que Monsieur et Madame de la rue, tout le monde exprime directement lorsqu’on a l’occasion de l’écouter. Ils ont une oreille vraiment attentive de la part du président de la République, c’est quelqu’un qui n’esquive aucune question », a dit Tharcisse Kasongo, porte-parole du président de la République.

Et de rajouter : « Lorsque vous allez lui exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, il vous écoute. Maintenant nous ne pouvons travailler qu’avec ce que nous avons à disposition. Il se bat jour et nuit pour donner au gouvernement les moyens de la politique qu’il voudrait s’imprimer dans notre pays ».

« Il faut savoir s’exprimer mais faites-le dans les règles de l’art, on n’a pas besoin d’insulter pour se faire comprendre. Le problème est que nous n’avons pas suffisamment les moyens pour répondre à tout ce que la population congolaise attend du président de la République. De par son passé de militant de l’opposition, on attend de lui énormément de choses. Mais c’est vrai, la plus belle femme ne peut donner que ce qu’elle a ». a –t-il conclut.

Signalons aussi que hormis le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya et le premier ministre Sama Lukonde et plusieurs membres du gouvernement ont pris le temps d’écouter cette chanson « Nini Tosali te » du groupe MPR.