RDC : le chanteur congolais JB Mpiana mobilisé contre le Coronavirus

La star de la musique congolaise rejoignent le front avec comme arme leurs voix et mélodies pour combattre le Covid-19 qui tourmente déjà la République Démocratique du Congo.

L’heure un grave, le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, invite toutes les forces vives de la nation à s’impliquer en vue d’éradiquer le Coronavirus qui est un ennemi invisible mais sauvage et dangereux.

Le chanteur et compositeur JP Mpiana, a sur sa page facebook s’est exprimé avec un message un peu particulier à ce temps de guerre contre le Covid-19. L’idéal est de prévenir leurs proches, fanatiques, familles…face à cette maladie qui déstabilise l’humanité. «Lavez-vous les mains avec de l’eau courante et du savon lorsque vos mains sont visiblement sales. Si vos mains ne sont pas visiblement sales, nettoyez-les fréquemment en utilisant un désinfectant à base de l’alcool ou de l’eau et du savon » JB Mpiana.