Le Centre Carter appelle le premier ministre Sama Lokonde à créer les conditions favorables à la transformation locale des minerais afin de garantir que les ressources minières du pays profitent davantage au peuple congolais.

Une mise au point qui coïncide avec le troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du code minier révisé́ en mars 2018. Le Centre Carter exhorte ainsi le gouvernement congolais à créer les conditions favorables à la transformation locale des minerais.

« Ces conditions incluent notamment la définition et la mise en œuvre d’une politique énergétique et des mesures d’industrialisation du pays comme celles définies dans le Programme d’Actions 2021-2023 du Gouvernement Sama Lukonde. Le code minier révisé́ a inscrit l’obligation de traiter les minerais sur le territoire de la RDC en demandant à chaque titulaire de droit minier d’exploitation ou de carrière d’élaborer et de mettre en œuvre son plan d’industrialisation relatif au traitement des produits miniers3 en vue notamment de leur transformation locale4. Le Code a accordé́ aux titulaires des droits miniers ou de carrières un délai de trois ans pour se conformer à cette obligation » peut-on lire dans ce communiqué de presse du Centre Carter du 14 juin 2021.

Aussi, le Centre Carter appelle à la création d’un environnement qui favorise l’industrialisation en République Démocratique du Congo.