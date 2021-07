Le cardinal Laurent Monsengwo Pasinya archevêque émérite de Kinshasa, est toujours dans un état critique, rapporte l’église Catholique.

Il sied de signaler que, la santé du prélat de 81 ans s’est gravement dégradée dimanche 4 juillet dernier. Le cardinal Fridolin Ambongo, actuel archevêque métropolitain de Kinshasa, a invité tous les fidèles à le soutenir et l’accompagner par des prières ferventes et intenses.

Signalons qu’un avion médicalisé est arrivé c’est lundi matin à Kinshasa. Tout est fait pour qu’il soit évacué vers l’Europe au cours de la matinée, précisent une source proche d de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

Rappelons tout de même que, la famille, l’Eglise et le chef de l’Etat Félix Tshisekedi se sont impliquées pour faciliter les démarches et la logistique. On apprend aussi que le président Sassou Nguesso de la République du Congo a donné sa disponibilité pour appuyer en cas de besoin cette évacuation.