L’éruption volcanique surprise du samedi 22 mai 2021, une question orale avec débat, a été adressée au ministre de la Recherche scientifique sur la gestion de l’Observatoire volcanologique de Goma (OVG) au Nord-Kivu.

C’est le député national, Guy Mafuta Kabongo qui a déposé mardi 25 mai dernier, une question orale avec débat au bureau du président de l’Assemblé nationale, au sujet de la gestion de l’OVG.

Il sied de noter que, cette question orale avec débat, est destinée au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu. L’élu de Tshikapa veut que toute la lumière soit faite sur cette gestion à la base de la grogne des agents, chercheurs et scientifiques de l’OVG.

« Comment s’organise la gestion et le fonctionnement de l’Observatoire Volcanologique de Goma et qu’en est-il de son financement ? Quel est le rôle et la responsabilité de chaque intervenant dans la détection et diffusion des signaux renseignant sur un éventuel risque d’éruption volcanique ? ». Voilà les questions qui nécessitent la lumière.

S’agissant de l’éruption volcanique surprise du samedi 22 mai dernier, Guy Mafuta veut savoir comment ont été gérés les 421.850.000 FC décaissés par le gouvernement de la République pour le besoin de fonctionnement de l’OVG. Pour rappel, le bilan provisoire de l’éruption volcanique de Nyiragongo fait état de 32 morts.