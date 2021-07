Alors que le travail abattu par le chef de l’État Félix Tshisekedi au pouvoir est loué par sa famille politique, il est en revanche critiqué par l’artiste musicien Koffi Olomide.

Les deux années de l’UDPS à la tête du pays continuent à susciter des réactions au sein de l’opinion congolaise. D’après Koffi Olomide membre de la plateforme AFDC-A du sénateur Modeste Bahati, qui s’est exprimé ce vendredi 30 juillet 2021 sur les ondes de Bosolotv, le bilan de Félix Tshisekedi est « négatif », car la situation n’est pas bonne dans plusieurs coins du pays, et particulièrement à Kinshasa dans la capitale pendant cette deuxième année du quinquennat de Félix Tshisekedi.

« Le bilan est négatif et on a qu’à regarder la situation actuelle de notre pays. Même ses collaborateurs les savent mieux que moi. Et étant vrai citoyen, le bilan positif signifie qu’on a recouvré le développement, la paix et la sécurité, mais ce n’est pas le cas et tant qu’on restera dans une situation d’instabilité, le bilan du président sera toujours pour moi négatif », a dit le chanteur et producteur Koffi Olomide.

Le président Félix Tshisekedi avait dans son discours sur l’état de la nation en décembre dernier, annoncé son divorce avec son partenaire Joseph Kabila. Il avait, par la même occasion, officialisé la nouvelle coalition gouvernementale « union sacrée » qui, selon le chef de l’État, devra s’occuper de sa vision axée sur le social du peuple.

Koffi Olimide a ainsi émis le vœu de « voir les actions », pour le bien des populations en vue de mettre un terme à leurs larmes quotidiennes.