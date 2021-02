La mort de l’ambassadeur italien au Nord-Kivu, Luca Attanasio, a affecté la communauté diplomatique en poste en République Démocratique du Congo.

Outre les messages de solidarité, les diplomates veulent comprendre ce qui s’est réellement passé. Comment la sécurité de Luca Attanasio était organisée et qui sont les auteurs? Kinshasa a de son côté veut rassurer la communauté diplomatique en poste en République Démocratique du Congo.

Il sied de doter que, le président Félix Tshisekedi a envoyé son émissaire à Rome, il a aussi dépêchés un délégué à Goma et plusieurs réunions se sont succédé. Les autorités congolaises tiennent à rassurer les chefs des représentations diplomatiques en RDC. C’est dans ce cadre que le conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité s’est entretenu avec quelques diplomates en poste à Kinshasa.

D’après les informations a notre possession, François Beya, a redit la volonté de son pays de faire tout ce qui est possible pour que toute la lumière soit faite sur l’assassinat de Luca Attanasio.

Il faut dire qu’au cours de cet entretient, François Beya s’est également appesanti sur les principales décisions fortes prises mardi à l’issue de la réunion du Conseil de sécurité spéciale présidé par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi, relative à l’assassinat de l’ambassadeur italien Luca Attanasio.

Au cours de cet entretient, le conseiller du chef de l’Etat en matière de sécurité, a insisté à ce que, les ambassadeurs et autres responsables des représentations ne peuvent plus quitter Kinshasa pour l’intérieur du pays sans en informer le chef de la diplomatie congolaise et les services compétents.