RDC : l’ASADHO soutient la grève des enseignants

« Que la grève des enseignants soit légale ou sauvage, ils ont pleinement raison » a déclaré Jean-Claude Katende président de l’Association Africaine de Défense de Droits de l’Homme ( ASADHO).

Me Jean Claude Katende activiste de droits de l’homme, soutient totalement la grève des enseignants en République Démocratique du Congo. Il est contre la décision du gouvernement de désactiver les enseignants grévistes qui, d’après lui, ont raison de grever.

« Que la grève des enseignants soit légale ou sauvage, ils ont pleinement raison. 180 USD comme salaire, c’est une insulte. Du Président de la République aux ministres en passant par les députés, qui peut oser travailler pour un tel salaire par mois? Je soutien les enseignants vraiment », a-t-il Twitté.

Et d’ajouter, « le Président Félix Tshisekedi et son gouvernement doivent humaniser l’enseignement. Un enseignant qui touche 180 USD par mois à Kinshasa, qu’est-ce qu’on peut attendre de lui en terme de travail ? On préfère ajouter de l’argent aux députés qu’aux enseignants », a regretté ce défenseur de droits de l’Homme.

Rappelons tout de même que, le ministre de l’enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, avait donné l’instruction de désactiver tous les enseignants grévistes, car, selon lui, leurs revendications ne sont pas fondées.

Les inspecteurs se sont rendus jeudi 07 octobre 2021 dernier, au collège Boboto et au Lycée Bosangani, où ils ont exécuté l’ordre du Ministre Tony Mwaba on désactivant les enseignants grévistes de ces deux grandes écoles de la cité capitale.