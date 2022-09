RDC : l’ancien DG de l’ICCN poursuivi pour blanchiment des capitaux

Le parquet de grande instance de Gombe avait émis un avis de recherche contre l’ancien directeur générale de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), Olivier Mushiete.

Olivier Mushiete et trois autres personnes (Albert Hugues Ndele Ndjoli, Roger Bokwala et Richard Sulu) sont poursuivis pour « détournement de deniers publics, blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ». Un avis de recherche contre l’ancien directeur général de l’ICCN et trois autres personnes avait été émis le 24 septembre dernier par le parquet de grande instance de Kinshasa/Gombe.

Des sources proches du dossier renseignent que c’est lundi 26 septembre qu’il s’est présenté à l’office du procureur.

Il n’a pas donné plus d’explications à la rédaction sur les accusations portées contre lui. « L’affaire est en cours. Je ne vais émettre aucun commentaire. Attendons que ça se termine », a-t-il dit. Il a été remplacé à la tête de l’ICCN par Henri Mbale Kunzi depuis mi-septembre.