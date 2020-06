«Lamuka n’a pas réclamé des poursuites judiciaires contre F.Tshisekedi » (Katumbi et Bemba)

Les leaders de Lamuka, dément avoir réclament, au nom de la coalition, des poursuites judiciaires ou l’audition du président de la République Félix Tshisekedi dans l’affaire qui oppose le ministère public à son directeur de cabinet Vital Kamerhe et consorts.

« De plus en plus, les déclarations sont confusément faites par des tiers, attribuant faussement leur paternité à la coalition Lamuka; selon lesquelles cette dernière exigerait les poursuites judiciaires ou l’audition de Monsieur Félix Tshisekedi dans l’affaire qui oppose le ministère public à Monsieur Vital Kamherhe et consorts, en rapport au présumé détournement des fonds destinés à la réalisation des travaux « du programme d’urgence de 100 jours », dit le service de communication de Jean-Pierre Bemba.

Et de poursuivre : « Nous tenons à préciser à l’opinion tant nationale qu’internationale que, conformément à la charte constitutive de Lamuka, jusqu’à ce jour, aucune déclaration officielle n’a été faite en ce sens par les 4 leaders. Ce faisant, ces différentes déclarations qui sont relayées par certains médias nationaux et internationaux, n’engagent que leurs auteurs. »

Toutefois, le président national du MLC et membre influent de la coalition Lamuka, suit attentivement le déroulement de ce procès et encourage la justice congolaise à continuer son travail en toute indépendance en vue d’établir clairement les responsabilités pour l’intérêt de tous.

Source: Matin Infos