RDC: Lamuka en deuil, le sénateur Pierre Lumbi a tiré sa révérence

Pierre Lumbi est décédé dimanche 14 juin 2020 des suites de la covid-19 selon plusieurs sources. Le sénateur Lumbi était président de la formation politique Mouvement Social (MS) et secrétaire de l’Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.

Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu et Moïse Katumbi trois de quatre leaders de la coalition LAMUKA ne sont pas restés indifférents suite à l’annonce de la disparition de Pierre Lumbi, survenue dimanche 14 juin 2020.

Attristé, le président du Mouvement de Libération du Congo (MLC) dit garder le souvenir d’un homme engagé et épris de voir un Congo nouveau.

« Je garde de lui le souvenir d’un homme engagé et épris de voir un Congo nouveau. Toutes mes condoléances à sa famille biologique et politique », a fait savoir JP Bemba via son compte Twitter.

Dans son tweet, Martin Fayulu se dit « attristé » par le décès de P. Lumbi qui fut son directeur de campagne lors de l’élection présidentielle de 2018. Il affirme garder en mémoire de l’illustre disparu son sérieux, la finesse de ses analyses et son sens de l’organisation.

« Très attristé par le décès du sénateur Pierre Lumbi. Nous avons milité ensemble à l’époque de la Conférence Nationale Souveraine il y a 30 ans. Il fut mon directeur de campagne lors de l’élection présidentielle de 2018 et je garde en mémoire son sérieux, la finesse de ses analyses et son sens de l’organisation », a écrit le président de l’Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé).

Moïse Katumbi président de l’’Ensemble pour la République pleur un grand-frère et un ami « Nous perdons un grand frère, un ami, un sage. Notre chagrin est immense. Dieu te rappelle auprès de lui au moment où tu mettais la dernière main à la structuration du grand parti pour lequel tu t’engageais corps et âme. Comme tu l’as fait tout au long de ta vie, en combattant l’injustice et en te consacrant à la défense des plus faibles », a-t-il twitté.

Pour rappel, le sénateur Pierre Lumbi est décédé le 14 juin 2020, il fut conseiller spécial en matière de sécurité de l’ancien président de la République, Joseph Kabila, et plusieurs fois ministre.