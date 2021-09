Le président de l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), regroupement politique membre de l’Union-sacrée, a décidé de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023.

Le professeur Modeste Bahati Lukwebo l’autorité morale de l’AFDC/A, a remis officiellement jeudi 16 septembre 2021 à Augustin Kabuya, secrétaire général du parti présidentiel, le procès-verbal de son regroupement désignant le président Félix Tshisekedi comme son candidat en 2023.

« Ils m’ont passé le message d’une manière officielle que pour l’AFDC et Alliés, leur candidat aux élections de 2023 c’est son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l’actuel président de la République. Moi personnellement, comme secrétaire général du parti, le président du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice », a dit Augustin Kabuya au sortir de sa rencontre avec le très honorable Modeste Bahati Lukwebo speaker de la chambre haute du parlement congolais.

Il sied de préciser que, l’Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), est le premier regroupement politique, qui s’est rangé officiellement dernière la candidature de Félix Tshisekedi à la prochaine présidentielle prévu en 2023.