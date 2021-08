A en croire le Dr Jean-Jacques Muyembe, Coordonnateur du Secrétariat technique de lutte contre le coronavirus, la ville de Kinshasa sort peu à peu de la zone de la pandémie de Covid-19.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe, la affirmé lors d’un point de presse tenu mercredi 11 août 2021, à Kinshasa. Si dans la cité capitale congolaise, la surveillance de la pandémie de Covid-19 produit des résultats encourageants; dans certains coins du pays, il faudra encore fournir des efforts pour faire face à la montée du nombre des cas de contamination.

Vu cette situation de la baisse des cas de contamination à Kinshasa, il n’est plus exclu que la capitale congolaise bénéficie de l’allègement des mesures barrières contre le coronavirus. Des mesures de riposte fixées récemment par le président de la République.

Pour la Coordination du Secrétariat technique de lutte contre le coronavirus, il ne reste plus qu’au Président de la République, Félix Tshisekedi, de prendre la décision finale en ce moment où le Comité Multisectoriel de Lutte contre le coronavirus en RDC lui a transmis des suggestions y afférentes.

Pour la journée du mardi 10 août 2021, la RDC a enregistré 76 nouveaux cas de contamination dont 39 cas au Sud-Kivu, 23 à Kinshasa, 11 au Haut-Uélé, 2 au Nord-Kivu et 1 cas au Sud-Ubangi.

Rappelons tout de même qu’à ce jour, le cumul des cas de Covid-19 affiche un total des cas de contamination élevé à 52 432 (52 431 cas confirmés et 1 cas probable) et 30 380 cas de guérison et 1 050 cas de décès dans le pays.